Exército de Israel ataca vários alvos do Hezbollah no Líbano

O Exército de Israel anunciou nesta sexta-feira (31) que atacou vários alvos do Hezbollah no Vale do Bekaa, leste do Líbano, apesar do cessar-fogo com o movimento islamista em vigor desde o fim de novembro.

"A Força Aérea israelense atacou múltiplos alvos terroristas do Hezbollah no Vale do Bekaa (...) que representavam uma ameaça", afirma um comunicado divulgado pelo exército, que acrescentou seguir "comprometido" com o cessar-fogo.