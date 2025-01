Ex-refém israelense corta barba que seu filho deixou crescer durante os 15 meses de cativeiro em Gaza

Libertado depois de mais de 15 meses de cativeiro em Gaza, o ex-refém israelense Gadi Moses cortou a barba que seu filho Yair deixou crescer enquanto seu pai não estivesse livre.

Gadi Moses, um fazendeiro de dupla nacionalidade israelense e alemã capturado durante o ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, foi libertado na quinta-feira (30) junto com outros dois israelenses e cinco tailandeses. A esposa de Moses morreu no dia do ataque.