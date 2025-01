Donald Trump pode enviar legalmente 30 mil imigrantes a Guantánamo?

O lugar tem sido destino de migrantes interceptados no mar e, desde 2002, abriga presos suspeitos de terrorismo capturados após os atentados de 11 de setembro de 2001.

No entanto, que implicações legais tem este plano?

Segundo um relatório da Heritage Fundation sobre Segurança Fronteiriça, publicado na segunda-feira, "as instalações militares americanas podem desempenhar um papel central na gestão do fluxo de imigrantes retornados".

O mandatário americano ordenou esta semana habilitar as instalações da base de Guantánamo para abrigar 30 mil imigrantes. Alguns "são tão maus que nem confiamos que os países vão retê-los, porque não queremos que voltem", disse Trump.

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega conta com orçamento para "41.500 leitos, um número que terá que aumentar significativamente" para cumprir com o plano de Trump de realizar "a maior operação de deportação em massa da história".

Instalada em 1903 em uma área de 117 km² no extremo leste de Cuba, a base de Guantánamo hospedou na década de 1990 dezenas de milhares de cubanos e haitianos interceptados no mar. Muitos haitianos foram devolvidos após anos de retenção.

O governo de George W. Bush abriu também nesse local um centro de detenção para confinar prisioneiros denominados como "combatentes inimigos", aos quais foram negados os direitos dos detentos em solo americano. Atualmente, há 15 dos quase 800 prisioneiros acusados de terrorismo que passaram por ali após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Os migrantes interceptados no mar continuaram chegando em menor medida para uma prisão separada na mesma base. O jornal The New York Times informou em setembro que, entre 2020 e 2023, estiveram nessas instalações cerca de 37 migrantes.