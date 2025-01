Como age a gangue venezuelana Tren de Aragua nos EUA?

As autoridades de Nova York anunciaram nesta semana a acusação de 10 pessoas — supostos membros do TDA — por venda e posse de armas de fogo, conspiração e outros crimes ao término de uma longa investigação chamada "Operação Descarrilamento do Trem". Essa operação resultou na apreensão de 34 armas, incluindo dois rifles de assalto, além de 48 gramas de um coquetel de drogas conhecido como tusi ou "cocaína rosa".

Outro suposto membro da gangue, Anderson Zambrano Pacheco, que participou do ataque a um edifício na cidade de Aurora, no estado do Colorado, em agosto passado — um evento que levou Trump, durante sua campanha eleitoral, a colocar esse grupo criminoso no topo de suas prioridades contra a imigração ilegal — também foi acusado em um tribunal de Nova York por posse de armas.

"Os membros do TDA participaram de inúmeros ataques a tiros e assassinatos (...). Grande parte da violência se deve a hostilidades entre membros e ex-membros da gangue", disse um dos investigadores, Michael Bonner.

No entanto, o ex-agente da DEA Mike Vigil afirmou à AFP que o TDA "não é forte" nos Estados Unidos e acusou Trump de apresentar essa gangue criminosa, que surgiu em uma prisão na Venezuela e se expandiu por países como Colômbia, Brasil, Chile e Peru, como "se fosse uma invasão, mas isso não é verdade".