Cinco anos depois do Brexit, Reino Unido busca 'relação mais cooperativa' com UE

O primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, está buscando uma “relação mais cooperativa” com a União Europeia (UE), disse um porta-voz de Downing Street nesta sexta-feira (31), no quinto aniversário da saída do Reino Unido do bloco.

De acordo com seu porta-voz, Starmer, que votou pela permanência na UE no referendo de 2016, não tem planos de comemorar o quinto aniversário do Brexit, que passou em grande parte despercebido nesta sexta-feira.