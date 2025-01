Richard Gere receberá Prêmio Goya Internacional 2025

O ator e produtor de 75 anos, que recentemente se mudou para a Espanha com sua esposa, receberá o prêmio no dia 8 de fevereiro, durante a cerimônia do Prêmio Goya, o Oscar espanhol, que este ano acontecerá na cidade de Granada, informou a Academia em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gere, ganhador do Globo de Ouro por “Chicago”, é merecedor do prêmio “por sua extraordinária contribuição à arte do cinema, estrelando alguns dos filmes mais icônicos da história do cinema, e pelo compromisso social manifestado pessoal e profissionalmente”, disse o comunicado.