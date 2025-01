Peru é estrela em exposição de orquídeas no Jardim Botânico Real da Inglaterra

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No pavilhão do Princess of Wales Conservatory, esta exposição, “Orquídeas inspiradas na beleza do Peru”, aberta ao público de 1º de fevereiro a 2 de março, traça a flora do Peru, o quinto país do mundo com a maior variedade dessa planta.