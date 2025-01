Um avião comercial americano com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar com três tripulantes caíram no rio Potomac após uma colisão na quarta-feira à noite nas imediações de Washington e, segundo as autoridades, provavelmente não há sobreviventes.

A agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) terá que interromper seu trabalho "em território israelense" nesta quinta-feira(30), um ano após ser acusada de acobertar combatentes do Hamas.

(Israel conflito Palestinos ONU Israel, 490 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO PAULO:

Com 'Ainda Estou Aqui', Brasil encara fantasma da ditadura

"Se ganharmos, vamos comemorar igual a uma Copa do Mundo", promete Isabela Caetano, uma estudante de 19 anos de São Paulo que, como milhões de brasileiros, vive as indicações ao Oscar de "Ainda Estou Aqui" como uma questão de orgulho nacional.

(Brasil história memória política direitos cinema ditadura)

WASHINGTON:

Indicado por Trump para chefiar FBI tenta superar primeiro obstáculo

O indicado do presidente Donald Trump para liderar a polícia federal dos Estados Unidos, mais conhecida como FBI, enfrentará um interrogatório cáustico nesta quinta-feira (30) perante um comitê de confirmação do Senado.

(EUA justiça política parlamento polícia, 450 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ESTOCOLMO:

Homem que queimou exemplares do Alcorão é morto a tiros na Suécia

Salwan Momika, um cristão iraquiano que morava na Suécia e que queimou exemplares do Alcorão em diversas ocasiões em 2023, o que gerou protestos em países de maioria muçulmana, foi morto a tiros em Estocolmo, informou a imprensa sueca nesta quinta-feira (30).

(Suécia religião justiça crime, 480 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Alemanha e França pesaram na economia da zona do euro no 4º tri de 2024

A economia da zona do euro fechou o quarto trimestre de 2024 com crescimento nulo, prejudicada pela desaceleração na Alemanha e na França, e pela estagnação na Itália, as três maiores economias do bloco.

(UE eurozona economia, 490 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

UE conversa com indústria automotiva para ajudá-la a superar crise

A União Europeia (UE) iniciou, nesta quinta-feira (30), um diálogo com empresas automotivas europeias para apoiar o setor, que tem dificuldades em implementar a transição para modelos elétricos e enfrenta forte concorrência da China.

(UE clima carro diplomacia meio-ambiente economia automóvel, 630 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Indicação dos Beatles ao Grammy destaca debates sobre IA no setor musical

Os Beatles, separados há mais de meio século e com apenas dois membros vivos, estão entre os candidatos ao Grammy de melhor Gravação do Ano, uma indicação surpreendente que destaca o debate contínuo da Academia sobre como lidar com a inteligência artificial.

(EUA Beatles AI música prêmio Grammys)

PARIS:

Componentes indispensáveis para a vida são encontrados em asteroide Bennu

O asteroide Bennu está começando a revelar seus segredos graças ao estudo de amostras preservadas de qualquer contaminação terrestre, revelando a presença de minerais e aminoácidos essenciais para o surgimento da vida, de acordo com dois estudos publicados na quarta-feira.

(Geologia espaço astronomia ciência, 690 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento da última rodada da primeira fase da Liga Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com