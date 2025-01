Neymar anuncia retorno ao Santos, clube que o revelou

Quase doze anos depois, Neymar está de volta ao lugar onde tudo começou: o Santos, clube que o formou, após encerrar sua decepcionante aventura, marcada por lesões, no futebol saudita. O maior artilheiro da Seleção Brasileira (79 gols em 127 partidas) anunciou nesta quinta-feira (30), em um vídeo publicado nas redes sociais, que "assinará" contrato com o alvinegro praiano.

O astro brasileiro, que na segunda-feira rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, não especificou a duração do compromisso com o Santos, embora a imprensa afirme que será apenas até 30 de junho. "A sua casa te espera. O seu povo te espera. Meu eterno menino da Vila", comentou instantes depois o perfil oficial do Santos. O anúncio põe fim a uma espera ansiosa dos torcedores santistas, que terão no atacante sua principal carta para o retorno à primeira divisão nesta temporada, após o inédito rebaixamento em 2023.

O craque volta para o time em que atuou entre 2009 e 2013, antes de partir para o Barcelona, e que pretende apresentá-lo em grande estilo na sexta-feira, segundo a imprensa. O retorno ao Santos pode ajudar o atacante, que na próxima semana completará 33 anos e tem sofrido com diversos problemas físicos nos últimos tempos, a retomar o futebol de alto nível. A eventual curta duração do contrato permitiria que Neymar recuperasse sua forma e pensasse em um retorno à Europa antes da Copa do Mundo de 2026, que o jogador já afirmou ser sua quarta e última, após as decepções em 2014, 2018 e 2022.

Neymar havia chegado ao Al-Hilal em agosto de 2023, comprado do Paris Saint-Germain (2017-23), atraído por um salário lucrativo de 100 milhões de dólares anuais (R$ 498 milhões na cotação da época), segundo a imprensa. Mas várias lesões prejudicaram a passagem do brasileiro pela Arábia Saudita, onde disputou apenas sete partidas em 17 meses, a última delas em novembro. Seu retorno causou alvoroço no Brasil, cuja liga se fortaleceu nos últimos anos com seus clubes contratando grandes estrelas.