'Não deveria ter ocorrido': acidente aéreo nos EUA deixa especialistas atônitos

A colisão em pleno voo entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do exército americano, em Washington, deixou os especialistas perplexos, dadas as perfeitas condições de voo e os estritos controles em um dos corredores aéreos mais movimentados do mundo.

Em um comentário em sua rede, Truth Social, o presidente Donald Trump disse que o voo, que se preparava para pousar no aeroporto Ronald Reagan, vindo de Wichita, no Kansas, "estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira".

O espaço aéreo em torno do aeroporto Ronald Reagan registra habitualmente um intenso tráfego de helicópteros, incluindo voos militares entre o Pentágono e as bases próximas, patrulhas da guarda-costeira e helicópteros do Corpo dos Marines, que prestam serviço para a Casa Branca.

Segundo Ian Petchenik, da Flightradar24, a colisão ocorreu a cerca de 90 metros de altitude, segundos antes da aterrissagem. "A cabeceira da pista fica às margens do rio. O voo do Kansas estava pronto para aterrissar", declarou à WUSA-TV.

O major reformado do Corpo Aéreo do Exército britânico George Bacon, que pilotou helicópteros militares no espaço aéreo americano, disse que os óculos de visão noturna podem ter tido um papel no acidente.

"Embora sejam excelentes porque fazem com que pareça quase como se fosse de dia, têm uma espécie de 'efeito túnel'" ou podem sofrer interferências das luzes da rua, disse.

O capitão Sully Sullenberger, conhecido por evitar uma tragédia ao aterrissar um avião comercial no rio Hudson com dois motores apagados em 2009, declarou à CBS que o Reagan é considerado "um aeroporto especial e que para operar ali com segurança, se requer um pouco mais de estudo, devido às pistas curtas pela proximidade com outros aeroportos".