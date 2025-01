Morre, aos 78 anos, a cantora britânica Marianne Faithfull (porta-voz)

A cantora e atriz britânica Marianne Faithfull, musa na época dos Rolling Stones e conhecida por sua canção, "As Tears Go By", morreu aos 78 anos em Londres, anunciou um porta-voz, nesta quinta-feira (30), em declaração transmitida à AFP. "É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento da cantora, compositora e atriz Marianne Faithfull. Morreu hoje, tranquilamente, em Londres, na companhia de sua família. Sentiremos muita saudade", informou o porta-voz.

Sua voz, fina e clara em "As Tears Go By" (1964), capaz de assumir um tom mais grave em "Broken English" (1979), era reconhecida no ato sobretudo pelos nostálgicos do rock melancólico e literário. Nascida em 29 de dezembro de 1946, em Londres, filha de pai espião e mãe austro-húngara descendente do barão von Sacher Masoch, Faithfull sobreviveu a overdoses de drogas, a tentativas de suicídio, às ruas, ao álcool, ao câncer e inclusive ao coronavírus, que a obrigou a permanecer hospitalizada por três semanas em Londres. Sempre associada a Mick Jagger, com quem compartilhou a vida e aventuras no fim dos anos 1960, esta britânica frágil e apaixonada foi cortejada por todo o jet set em sua juventude.