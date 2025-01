Ministério da Saúde do Hamas reporta balanço de 47.460 mortos em Gaza

O Ministério da Saúde do governo do Hamas anunciou, nesta quinta-feira (30), um novo balanço de pelo menos 47.460 mortos no território palestino devido à guerra com Israel.

Apesar da vigência de um frágil acordo de trégua em 19 de janeiro, o número de mortos publicado pelo ministério continua aumentando diariamente, à medida que novos corpos sob os escombros ou os de pessoas que morreram devido aos seus ferimentos são identificados.