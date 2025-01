México pede para Google incluir mapa da 'América mexicana' em resposta a Trump

O México pediu ao Google que inclua em seu motor de busca os mapas da "América mexicana", como era denominado o norte do continente no século XVII, após a plataforma aceitar mudar o nome do Golfo do México por solicitação do presidente Donald Trump.

O governo mexicano fez o pedido ao Google por meio de uma carta divulgada nesta quinta-feira (30) pela presidente Claudia Sheinbaum, na qual fez observações sobre a mudança de nome do Golfo do México para "Golfo da América".