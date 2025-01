Empresário tenta reunir Lula e Trump em jantar em Mar-a-Lago no dia 17

Garnero tem experiência em conciliar os líderes dos dois países. Foi ele quem aproximou Lula e o ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush, em viagens que contaram com a participação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Na época, coube ao empresário a missão de apaziguar os americanos sobre a política econômica do PT.

O empresário Mário Bernardo Garnero, dono do grupo de negócios internacionais BrasilInvest, pretende reunir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um jantar no resort de Mar-a-Lago, na Flórida, que pertence ao líder americano. Garnero trabalha para que o encontro ocorra em 17 de fevereiro.

O dono do BrasilInvest, banco de investimentos estrangeiros no Brasil, também costurou um encontro de Bolsonaro com Trump, em 2020, também em Mar-a-Lago. Garnero também é conhecido pelas relações firmadas com os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Ronald Reagan.