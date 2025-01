Alemanha e França pesaram na economia da zona do euro no 4º tri de 2024

A economia da zona do euro fechou o quarto trimestre de 2024 com crescimento nulo, prejudicada pela desaceleração na Alemanha e na França, e pela estagnação na Itália, as três maiores economias do bloco. No trimestre anterior, o terceiro de 2024, a zona do euro, composta por 20 países, havia apresentado um avanço modesto de 0,4%.

O quarto trimestre na zona do euro mostrou que Portugal teve o melhor desempenho, com crescimento de 1,5%, enquanto a Espanha registrou avanço de 0,8%, segundo a agência europeia de estatísticas Eurostat.

As maiores economias do bloco, no entanto, não acompanharam o ritmo: a Alemanha registrou queda de 0,2% em relação ao trimestre anterior e a França caiu 0,1%, enquanto a Itália não registrou crescimento pelo segundo trimestre consecutivo. No caso da Alemanha, a maior economia da Europa já havia sofrido contração nos dois primeiros trimestres de 2024. A França obteve crescimento no terceiro trimestre, impulsionado pelos Jogos Olímpicos, mas os efeitos do evento esportivo diminuíram no último trimestre do ano.

Com esses resultados, a Eurostat estimou o crescimento da zona do euro em apenas 0,7% em todo o ano de 2024. Nos 27 países da UE como um todo, a Eurostat indicou um crescimento de 0,1% no quarto trimestre e de 0,8% para todo o ano de 2024. - Retorno à estagnação -

Para Bert Colijn, economista-chefe do banco ING, "a recuperação econômica da zona do euro estagnou novamente" após trimestres consecutivos de crescimento moderado. "Espanha e Portugal continuam registrando fortes taxas de crescimento. O sul da Europa continua sendo o ponto de destaque na atividade econômica europeia no momento", disse em sua análise. Na opinião de Colijn, a economia da zona do euro "parece estar em um abismo e não esperamos que saia de lá neste inverno".

"Os primeiros indícios [para o primeiro trimestre de 2025] apontam que a economia ficará um pouco mais na zona de estagnação", acrescentou. O analista Jack Allen-Reynolds, da consultoria Capital Economics, destacou a tendência geral da economia do bloco. "A estagnação do PIB da zona do euro no quarto trimestre reforça nossa visão de que a perspectiva econômica da região é pior do que a maioria pensa", afirmou.