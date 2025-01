Trump quer usar Guantánamo para prender até 30 mil imigrantes

Trump disse que a medida duplicaria a capacidade do governo americano de deter as pessoas que estão nos Estados Unidos ilegalmente e acrescentou que a Baía de Guantánamo é "lugar do qual é difícil sair".

A prisão da Baía de Guantánamo foi inaugurada em 2002, dentro de uma base militar dos EUA em Cuba, como parte da guerra contra o terrorismo declarada pelo ex-presidente George W. Bush após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Integrantes da Al-Qaeda estão entre as centenas de prisioneiros que passaram Guantánamo, marcada pelas condições extremas de detenção e denúncias de tortura. Os democratas Joe Biden e Barack Obama prometeram fechar a controvertida prisão, mas não conseguiram.

Em setembro, o New York Times obteve documentos do governo que mostram que a base militar de Guantánamo também tem sido usada há décadas para encarcerar alguns migrantes interceptados no mar. Segundo a reportagem, os imigrantes e presos acusados de terrorismo ficam em áreas distintas do centro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)