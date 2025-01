Trump que acabar com financiamento de escolas que ensinam 'teoria crítica da raça'

Donald Trump assinará um decreto para "encerrar o financiamento das escolas públicas que ensinam a teoria crítica da raça", uma de suas promessas de campanha, informou nesta quarta-feira (29) a porta-voz da Casa Branca, Karoline B. Leavitt.

A teoria crítica da raça é um conceito teórico que busca explicar as desigualdades raciais no país e parte do princípio de que o racismo é sistêmico nas instituições.