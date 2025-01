Síria pede retirada de Israel de zona desmilitarizada do Golã

As autoridades "enfatizaram que a Síria está pronta para cooperar totalmente com a ONU", segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira(29) após uma reunião entre Lacroix, o ministro das Relações Exteriores, Asaad Al Shaibani, e o ministro da Defesa, Murhaf Abu Qasra.

As novas autoridades sírias pediram a retirada de Israel dos territórios sírios que ocupa desde a queda de Bashar al-Assad, em uma entrevista com o chefe dos Capacetes Azuis da ONU, Jean-Pierre Lacroix.

Funcionários de alto escalão sírios disseram que as novas autoridades estão prontas para se deslocar no Golã "em conformidade com o acordo de 1974, com a condição de que as forças israelenses se retirem imediatamente", acrescentou o comunicado divulgado pela agência oficial de notícias Sana.