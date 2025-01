São Paulo anuncia contratação do lateral português Cédric Soares

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação por três meses do lateral-direito português Cédric Soares, que estava livre no mercado desde julho de 2024, quando terminou seu vínculo com o Arsenal.

O jogador de 33 anos assinou um contrato até 30 de abril deste ano, que pode ser renovado até o final do ano se cumprir certos objetivos, informou o clube paulista em comunicado.