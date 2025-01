Queda de avião no Sudão do Sul deixa 20 mortos

Ao menos 20 pessoas morreram em um acidente de avião no Sudão do Sul nesta quarta-feira (29), disseram as autoridades.

O avião caiu perto de campos de petróleo no estado de Unidade, no norte do país, por volta das 10h30, horário local (05h30 no horário de Brasília), pouco depois de decolar para a capital Juba.