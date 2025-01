Princesa Beatrice, sobrinha do rei Charles III, dá à luz a sua segunda filha

A princesa Beatrice, de 36 anos, filha mais velha do príncipe Andrew e Sarah Ferguson, e sobrinha do rei Charles III, deu à luz uma menina, de nome Athena, anunciou o Palácio de Buckingham nesta quarta-feira (29).

A menina nasceu há uma semana, “em 22 de janeiro, às 12h57, no Chelsea and Westminster Hospital”, pesando aproximadamente dois quilos, de acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham.