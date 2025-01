Polícia holandesa prende três suspeitos de roubo de antiguidades em museu

A polícia holandesa prendeu, nesta quarta-feira (29), três homens suspeitos de envolvimento no roubo de antiguidades que haviam sido emprestadas pela Romênia para um museu nos Países Baixos, após quatro dias de busca pelos ladrões.

O roubo desses quatro objetos de valor inestimável ocorreu no sábado no Museu de Drente, localizado em Assen, no norte do país, onde até o final de semana estava em exibição a mostra "Dácia, Império de Ouro e Prata", com muitas peças emprestadas pela Romênia.