O que aconteceria se a China bloquear a passagem da Marinha dos EUA por seus dois portos no final do Canal do Panamá? Os senadores dos Estados Unidos querem saber se a neutralidade dessa hidrovia intraoceânica está em questão e o que eles podem fazer para remediar isso.

Neutralidade do Canal do Panamá está sob ameaça?

Quartos insalubres, brinquedos sexuais compartilhados, turnos excessivos, clientes com pedidos degradantes, assédio. Durante anos silenciadas, as criadoras de conteúdo adulto denunciam os abusos que sofreram na Colômbia, meca desse negócio bilionário.

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia efetua amplo ataque com drones contra a Rússia e mata duas pessoas

A Ucrânia efetuou na madrugada desta quarta-feira (29) um dos maiores ataques com drones contra o território russo e, segundo Moscou, matou uma criança com sua mãe, além de ter provocado um incêndio em uma refinaria.

MADRI:

Procurador-geral da Espanha nega ter vazado informações contra oposição

O procurador-geral da Espanha, Álvaro García Ortiz, negou, nesta quarta-feira (29), perante um juiz do Supremo Tribunal, que tenha vazado informações contra o namorado de uma figura da oposição, afirmaram fontes jurídicas à AFP.

PARIS:

França foi responsável por 'extrema' violência em Camarões, segundo novo relatório sobre passado colonial

A França travou uma guerra marcada pela violência "extrema" durante a luta dos Camarões pela independência no final da década de 1950, afirmam historiadores no mais recente relatório oficial sobre o passado colonial de Paris.

-- ÁSIA

PRAYAGRAJ:

Tumulto em festival religioso deixa ao menos 30 mortos na Índia

Pelo menos 30 pessoas morreram pisoteadas em Prayagraj, cidade do norte da Índia onde acontece a peregrinação hindu de Kumbh Mela, que deve atrair um total de 400 milhões de fiéis.

PEQUIM:

Milhões de pessoas celebram o Ano da Serpente na Ásia

Centenas de milhões de pessoas na Ásia celebram nesta quarta-feira (29) o início do Ano Novo Lunar com jantares de família, fogos artifício e desejos de prosperidade para encerrar o Ano do Dragão e dar as boas-vindas ao Ano da Serpente.

=== ECONOMIA ===

MADRI:

Economia espanhola registrou crescimento de 3,2% em 2024

Ao contrário da maioria de seus vizinhos europeus, a Espanha registrou um forte crescimento do PIB em 2024, graças ao número recorde de turistas e ao aumento de sua população, sustentado pela imigração.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

