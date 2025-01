Os classificados para as oitavas e para o playoff da Champions League

Terminada a oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (29), estas são as equipes classificadas diretamente para as oitavas de final e as que terão de passar por um playoff anterior para chegarem entre os 16 melhores.

O sorteio dessa repescagem será realizado na sexta-feira. Cada clube já conhece seus dois potenciais adversários, determinados pela classificação final da primeira fase.