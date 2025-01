OpenAI acusa empresas chinesas de copiarem modelos de IA criados nos EUA

A OpenAI, criadora do robô de conversação ChatGPT, acusou nesta quarta-feira (29) empresas chinesas de tentarem copiar seus modelos avançados de inteligência artificial (IA), pedindo um aumento da segurança ao setor local e o estreitamento da cooperação com as autoridades dos Estados Unidos.

A declaração da OpenAI veio após a start-up chinesa DeepSeek causar pânico no mercado financeiro de Wall Street na última segunda-feira, com a apresentação de seu poderoso chatbot desenvolvido com um custo muito menor do que o de seus concorrentes americanos.