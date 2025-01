Niko Kovac é o novo técnico do Borussia Dortmund

Niko Kovac, ex-técnico do Bayern Munique e da seleção croata, foi anunciado como novo treinador do Borussia Dortmund até 2026, confirmou nesta quarta-feira (29) o diretor esportivo do clube alemão, Lars Ricken.

O croata de 53 anos substituirá Nuri Sahin, demitido na última quarta-feira. Desde então, Mike Tullberg ocupou o cargo interinamente.