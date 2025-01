Hamilton sofre acidente durante treino em Montmeló

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, sofreu um acidente durante o segundo dia de treinos com a Ferrari nesta quarta-feira (29), em Montmeló (Barcelona).

Hamilton, de 40 anos, em seu segundo teste com a tradicional escuderia italiana depois de 12 anos na Mercedes, saiu ileso depois de perder o controle do carro e bater nas barreiras de segurança no Circuito da Catalunha.