Governo Trump revoga status de proteção para venezuelanos, informa NYT

O governo do presidente Donald Trump revogou uma extensão do Status de Proteção Temporária (TPS) para 600.000 venezuelanos, medida que permitia sua permanência nos Estados Unidos, informou o jornal New York Times.

O ex-presidente Joe Biden havia prorrogado o TPS por mais 18 meses pouco antes ao poder de Trump, que prometeu efetuar deportações em massa de migrantes.