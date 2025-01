Futuro secretário do Comércio de Trump prefere avaliar tarifas 'por país' e não por produto

O indicado do presidente americano, Donald Trump, para secretário do Comércio, Howard Lutnick, disse nesta quarta-feira (29) que apoia a avaliação de tarifas "país por país" e não por produto, durante sua audiência de confirmação no Congresso.

"Podemos usar tarifas para criar reciprocidade, justiça e respeito", argumentou, referindo-se à ameaça que Trump lançou contra países aliados e rivais, para os quais estabeleceu exigências que vão além do comércio.