Famílias de presos políticos de Cuba estão em suspense por pausa nas libertações

Famílias de centenas de presos políticos em Cuba estão divididas entre a esperança e a incerteza enquanto veem a promessa do governo de libertá-los se enfraquecer após a decisão de Donald Trump de reintegrar a ilha à lista de Estados patrocinadores do terrorismo.

No entanto, a alegria dessas famílias durou menos de uma semana. A chegada de Donald Trump à Casa Branca significou o retorno de Cuba à lista e, com ela, a interrupção das libertações, segundo relatos de organizações de direitos humanos.

Fonseca aguarda com impaciência que o governo cubano cumpra sua promessa de conceder "liberdade a 553 pessoas sancionadas" por "vários crimes", anunciada em 14 de janeiro como um acordo com o Vaticano.

"As solturas não foram retomadas", disse Camila Rodriguez, diretora da 'Justicia 11J', sediada no México.

De sua casa em Matanzas, no centro da ilha, Félix questiona o fato de que "o regime não tenha conseguido abordar a questão do que aconteceu e o que vai fazer" com aqueles que continuam presos.

Se as libertações foram acertadas com o papa Francisco e não "com Biden, nem houve nenhum acordo com Trump", os presos políticos deveriam sair da prisão, considera.

Navarro acredita que se trata de um adiamento por parte das autoridades semelhante ao que ocorreu entre 2010 e 2011, quando o governo libertou 75 prisioneiros da "Primavera Negra".