Estilista belga Glenn Martens substitui John Galliano à frente da Maison Margiela

"Trabalho com Glenn há anos, conheço seu talento e sei do que é capaz", disse o presidente do OTB, Renzo Rosso, citado no comunicado.

Graduado em design de moda pela Royal Academy of Antwerp, Glenn Martens ficou conhecido por sua audácia na apropriação do estilo 'streetwear'.

Ele disse que se sentiu "extremamente honrado em se unir à formidável Maison Margiela".