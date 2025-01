Empresa chinesa de IA derruba bolsas ao lançar nova ferramenta

Investidores venderam ações de tecnologia em todo o mundo diante do lançamento de nova ferramenta da DeepSeek, que desafia concorrentes com baixo custo para processamento de dados.O lançamento de um chatbot chinês sacodiu os mercados nesta segunda-feira (27/01) e parece ter redefinido a corrida pelo domínio da inteligência artificial. A DeepSeek surpreendeu seus concorrentes e investidores ao anunciar um modelo de IA que diz entregar o mesmo desempenho da concorrência, só que com menos recursos. As ações de empresas de tecnologia despencaram, e o índice de tecnologia Nasdaq registrou uma perda de cerca de 1 trilhão de dólares. O maior tombo foi da Nvidia, uma das principais fabricantes de chips de computador que alimentam os modelos de IA, que perdeu quase 600 bilhões de dólares de seu valor, a maior queda da história do mercado de ações dos Estados Unidos. A empresa controladora do Google perdeu 100 bilhões de dólares, e a Microsoft, 7 bilhões de dólares. O assistente de IA DeepSeek também ficou no topo da loja de aplicativos da Apple nos EUA e no Reino Unido no fim de semana, acima do ChatGPT da OpenAI. "Momento Sputnik" Um dos maiores investidores de risco dos Estados Unidos classificou o fenômeno como o "momento Sputnik" para as superpotências de IA do mundo, em alusão ao momento em que a União Soviética surpreendeu seu roval da Guerra Fria ao lançar um satélite em órbita. O DeepSeek foi desenvolvido por uma start-up fundada em 2023 na cidade de Hangzhou, no leste da China, conhecida por sua alta densidade de empresas de tecnologia. A empresa está focada em pesquisa e não em produtos comerciais – seu assistente e o código podem ser baixados gratuitamente. Disponível como aplicativo ou no desktop, o DeepSeek pode fazer muitas das coisas que seus concorrentes ocidentais fazem, como escrever letras de músicas, ajudar a trabalhar em um plano de desenvolvimento pessoal ou até mesmo escrever uma receita para o jantar com base no que há na geladeira. Ele pode se comunicar em vários idiomas, embora tenha dito, em testes feitos pela agência de notícias AFP, que era mais forte em inglês e chinês. De acordo com analistas do setor, a ferramenta é capaz de escrever códigos complexos e fazer contas difíceis. Ao contrário dos seus concorrentes do Vale do Silício, o DeepSeek tem código-fonte aberto, o que significa que qualquer pessoa pode acessar o código do aplicativo, ver como ele funciona e modificá-lo por conta própria. Mas, a exemplo de outros chatbots fabricados na China, como o Ernie Bot do Baidu, ele tem limitações. Perguntado sobre o líder Xi Jinping ou sobre as políticas de Pequim na região ocidental de Xinjiang, ele implorou à AFP para "falar sobre outra coisa". A capacidade do DeepSeek levanta dúvidas sobre as estratégias de investimentos em infraestrutura de IA adotadas por gigantes da tecnologia, como fabricação de chips e datacenters, e sobre a posição de liderança de mercado das empresas americanas. "Alerta da China" O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o lançamento da DeepSeek deveria servir de alerta para as empresas americanas. "O lançamento do DeepSeek, IA de uma empresa chinesa, deveria ser um alerta para nossos setores de que precisamos nos concentrar na competição para vencer", disse. sf/cn (AFP, ots)