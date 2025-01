Brasil terá 'equipe completa' contra a França na Copa Davis, diz capitão Jaime Oncins

Liderado pelo jovem João Fonseca, o Brasil terá uma "equipe completa" para enfrentar a França na primeira eliminatória da fase de classificação da Copa Davis, destacou o capitão Jaime Oncins nesta quarta-feira (29).

"Acredito muito na nossa equipe, já mostramos no ano passado", apesar da eliminação em um grupo da fase final que tinha a campeã Itália e a finalista Holanda, declarou Oncins antes do duelo com os franceses no próximo fim de semana, em Orleans.