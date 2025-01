Aston Villa vence Celtic (4-2) e vai às oitavas da Liga dos Campeões

O Aston Villa derrotou o Celtic de Glasgow por 4 a 2 e avançou no seleto grupo dos oito melhores times da primeira fase da Liga dos Campeões se classificando diretamente para as oitavas de final do torneio europeu. Com esta vitória, o time inglês comandado pelo técnico espanhol Unai Emery, chegou aos 16 pontos e terminou na sexta posição.

Num primeiro tempo muito intenso no Villa Park, em Birmingham, os anfitriões precisaram de apenas cinco minutos para chegar a uma vantagem de dois gols após uma dobradinha de Morgan Rogers aos 3 e aos 5 minutos.

Mas o Aston Villa achou que havia resolvido e como resultado do relaxamento veio a reação do Celtic, que com outra dobradinha, do irlandês Adam Idah, empatou ainda antes do intervalo (36' e 38'). Uma das estrelas dos 'Villans', o atacante da seleção inglesa Ollie Watkins, voltou a colocar os donos da casa em vantagem no segundo tempo (60'), mas não conseguiu garantir a vitória, primeiro desperdiçando um pênalti (66') e depois em duas chances claras em que o goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel fez boas defesas (70' e 76'). E foi novamente Rogers quem acabou decretando a vitória dos ingleses nos acréscimos (90'+1).