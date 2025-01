Várias embaixadas atacadas por manifestantes na capital da RDC, segundo fontes diplomáticas

Várias embaixadas, incluindo a de Ruanda, foram atacadas nesta terça-feira (28) em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo (RDC), por manifestantes que denunciam o conflito no leste do país, informaram fontes diplomáticas.

As embaixadas de Ruanda, França, Bélgica e Estados Unidos foram atacadas e fumaça foi vista saindo da representação francesa, observou um jornalista da AFP.