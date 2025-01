Tumulto em festival religioso deixa ao menos 15 mortos na Índia

Ao menos 15 pessoas morreram pisoteadas em Prayagraj, cidade do norte da Índia onde acontece a peregrinação hindu de Kumbh Mela, que deve atrair um total de 400 milhões de fiéis, indicou uma fonte médica nesta quarta-feira (29, data local).

Outros participantes ficaram feridos no incidente, alguns com gravidade, e foram internados, afirmou à AFP, em condição de anonimato, um médico do hospital Swaroop Rani Nehru de Prayagraj, para onde foram enviadas as vítimas.