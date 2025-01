Trump diz que se reunirá em breve com Netanyahu

Trump disse aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One que "gostaria que (os palestinos) vivessem em área onde possam viver sem tanta perturbação, revolução nem violência".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na segunda-feira a vontade de transferir os palestinos de Gaza para locais "mais seguros", como Egito ou Jordânia, e informou que se reunirá em breve com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Washington.

No sábado, o presidente americano citou um plano para "limpar" a Faixa de Gaza, com o envio dos palestinos ao Egito e Jordânia para conseguir a paz, uma ideia rejeitada no mundo árabe.