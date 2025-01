Presidente do Santos manda recado a Neymar: 'Chegou o momento'

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse em um vídeo publicado nesta terça-feira (28) que "chegou o momento" de o astro Neymar, que acabou de rescindir com o Al-Hilal da Arábia Saudita, voltar ao clube alvinegro, no qual estreou como profissional em 2009.

Sem anunciar oficialmente a contratação do jogador, o dirigente abriu caminho para uma chegada que parece eminente e deve ser anunciada em breve.