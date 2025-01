Museu do Louvre espera anúncios de Macron sobre seu 'futuro' após alarmante nota

"Haverá anúncios sobre o Louvre e seu futuro", garantiu a Presidência francesa à imprensa na segunda-feira, sem especificar as soluções.

O presidente francês, Emmanuel Macron, visitará o Louvre, em Paris, nesta terça-feira (28) para discutir o "futuro" do museu mais visitado do mundo, que enfrenta um estado alarmante de abandono e recebe milhares de turistas todos os dias.

Em 13 de janeiro, a diretora-presidente do Louvre, Laurence des Cars, enviou uma nota à ministra da Cultura, Rachida Dati, sobre a situação: "multiplicação de defeitos em espaços por vezes muito deteriorados", "equipamentos técnicos obsoletos", "preocupantes oscilações de temperatura" que afetam a conservação...

Os anúncios podem se referir à construção de uma nova entrada no Louvre ou a uma nova sala para expor a Mona Lisa, já que mais de 20.000 pessoas visitam a pintura de Leonardo da Vinci todos os dias.

No entanto, a principal incerteza é como financiar as obras, já que o governo francês busca reduzir os altos níveis de dívida pública e déficit, sem ter maioria no Parlamento.

Segundo a direção do museu, as obras custariam "centenas de milhões de euros".

fff-tjc/zm/jc/aa