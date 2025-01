Mais de 376 mil palestinos retornaram ao norte de Gaza desde segunda-feira

Mais de 376 mil deslocados pela guerra entre Israel e o Hamas retornaram ao norte da Faixa de Gaza, segundo informou nesta terça-feira (28) o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha).

"Calcula-se que mais de 376 mil pessoas retornaram aos seus locais de origem no norte de Gaza, após a retirada das forças israelenses das duas principais estradas ao longo do corredor Netzarim", que leva ao norte do território, indicou o Ocha em um comunicado.