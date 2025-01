Impulsionado por tarifas, petróleo sobe em mercado tenso

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 0,53%, a 77,49 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês teve alta de 0,82% e chegou a 73,77 dólares.

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (28) impulsionados por declarações da nova porta-voz da Casa Branca sobre a aplicação de tarifas, em um mercado atento às exportações da Líbia.

A reação do setor veio após uma coletiva de imprensa de Karoline Leavitt, porta-voz do governo de Donald Trump.

Questionada sobre as tarifas que o presidente americano ameaça aplicar há semanas sobre produtos do México e Canadá, apesar do acordo comercial existente entre os países, Leavitt confirmou a intenção de Trump de implementar a medida a partir de 1º de fevereiro.

Tratam-se de impostos de 25%, o que encareceria o petróleo canadense.

A porta-voz também indicou que a China poderia ser alvo de medidas semelhantes. Trump ameaçou taxar em 10% os produtos chineses, embora tenha deixado aberta a possibilidade de negociação.