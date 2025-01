EUA e UE concordam em necessidade de manter 'máxima pressão' sobre Rússia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ligação entre Kallas e Rubio ocorre apesar das repetidas ameaças do novo presidente norte-americano, Donald Trump, de aumentar as tarifas. O republicano também instou os europeus a aumentarem seus gastos com defesa para cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB).