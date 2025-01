Autoridades de Nova York lançam iniciativa para aumentar expectativa de vida

Adotar uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, deixar de fumar e beber e promover o diagnóstico precoce do câncer são os eixos da iniciativa "Enfrentando Desigualdades Inaceitáveis: Uma Estratégia contra as Doenças Crônicas para a Cidade de Nova York".

Autoridades de Nova York apresentaram nesta terça-feira (28) uma iniciativa para resgatar a expectativa de vida de antes da covid-19, principalmente entre as comunidades de negros e latinos, as mais afetadas.

O objetivo é reduzir em 20% o número de mortes causadas pelo câncer até 2030, abordando, principalmente, a desigualdade racial observada nos testes de diagnóstico precoce e no acesso ao atendimento oncológico.

A iniciativa também busca reduzir as mortes causadas por doenças cardiovasculares e diabetes em 5% no mesmo período, a fim de aumentar em cinco anos a expectativa de vida para acima de 83 anos.

A expectativa na capital financeira dos Estados Unidos caiu de 82,6 anos em 2019 para 78 anos em 2020. Em 2022, subiu para 81,5 anos.

Segundo o Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade, entre 2019 e 2020 as maiores quedas foram observadas entre as populações negra e latina, cuja expectativa de vida diminuiu 5,5 e 6 anos, respetivamente. Já no caso da diabetes, onde a dieta tem um papel fundamental, a incidência da doença é de 18,6% entre a população pobre e 8,1% entre os demais.