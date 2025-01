Arsenal consegue anulação de cartão vermelho recebido por Lewis-Skelly

O jovem zagueiro do Arsenal, Myles Lewis-Skelly, escapou de uma suspensão de três jogos após o sucesso do recurso de seu clube contra o cartão vermelho que recebeu no sábado na Premier League, anunciou a Federação Inglesa de Futebol (FA) nesta terça-feira (28).

O lateral-esquerdo de 18 anos foi expulso no final do primeiro tempo após cometer uma falta no jogo contra o Wolverhampton.