Vômito fossilizado de 66 milhões de anos é encontrado na Dinamarca

Um museu dinamarquês anunciou, nesta segunda-feira (27), a descoberta de vômito fossilizado de 66 milhões de anos atrás, uma evidência considerada crucial para a restituição dos ecossistemas do passado.

"Este tipo de descoberta (...) é muito importante para a reconstituição dos ecossistemas do passado, uma vez que fornece informações importantes sobre o que os animais comiam", declarou o museu Sjaelland, no leste do país.