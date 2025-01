Sorteio define grupos da Copa Africana de Nações 2025

Costa do Marfim, atual campeã, e Camarões, cinco vezes vencedor do torneio, caíram no mesmo grupo da próxima edição da Copa Africana de Nações (CAN-2025), cujo sorteio foi realizado nesta segunda-feira (27), em Rabat, no Marrocos.

Gabão e Moçambique completaram o Grupo F, no qual marfinenses e camaroneses são amplamente favoritos.