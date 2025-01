Sinner não defenderá título no ATP 500 de Roterdã

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e bicampeão do Aberto da Austrália, não defenderá o título do ATP 500 de Roterdã para se recuperar fisicamente, anunciaram nesta segunda-feira (27) os organizadores do torneio, que começa no próximo fim de semana.

Implacável na final de domingo contra o alemão Alexander Zverev (N.2), Sinner levantou o troféu pelo segundo ano consecutivo em Melbourne, conquistando seu terceiro título de Grand Slam, junto com o US Open de 2024.