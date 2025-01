Sinner e Zverev seguem no topo do ranking da ATP; João Fonseca entra no Top 100

O italiano Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália no fim de semana, e o alemão Alexander Zverev, finalista, seguem no topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (27), que teve a entrada no Top 100 do jovem brasileiro João Fonseca.

Sinner continua como número 1, com 3.695 pontos à frente de Zverev, segundo colocado. O alemão tem 1.125 pontos de vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz (3º), que foi eliminado nas quartas de final em Melbourne.