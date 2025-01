Quatro mortos no Iraque em bombardeio atribuído à Turquia

Quatro pessoas morreram na região autônoma do Curdistão iraquiano nesta segunda-feira (27), em um bombardeio aéreo atribuído à Turquia, de acordo com fontes curdas.

A Turquia realiza regularmente operações terrestres e aéreas no norte do Iraque contra posições do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que está envolvido em uma luta armada contra o governo turco há décadas.