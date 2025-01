Putin e Xi felicitam Lukashenko pela sua reeleição para um sétimo mandato em Belarus

Os presidentes da Rússia e da China parabenizaram Alexander Lukashenko nesta segunda-feira (27) por sua reeleição para um sétimo mandato em Belarus, o que, segundo Vladimir Putin, mostra que o líder bielorrusso tem o apoio "inquestionável" do povo.

Lukashenko, de 70 anos, que governa Belarus com mão de ferro desde 1994, foi reeleito no domingo com 86,82% dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral, informou a agência de notícias russa Ria Novosti.